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    После встречи с «голубиной мафией» в центре Петербурга жительница Москвы оказалась с пустым кошельком

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    Юная москвичка обратилась в полицию Петербурга после встречи с голубятниками в центре города. Первое впечатление от Северной столицы смазалось у юной девушки, которая только вчера приехала отдохнуть в выходные.

    Она обратилась по номеру 112 около девяти вечера и рассказала, что за 40 минут до этого была на Исаакиевской площади, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Там к ней подошли ребята и предложили бесплатно подержать голубя. Девочка взяла птицу, её стали фотографировать. Но, когда девочка решила отправиться дальше, выяснилось, что за «свободу» нужно заплатить. Двое мужчин так запугали девушку, что она перевела им 8 тысяч рублей.

    Опомнилась она, уже когда была в Летнем саду.

    Проводится проверка.

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