Пьяный полицейский сбил ехавшего на скутере подростка в Нижегородской области

Полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области. Авария произошла накануне вечером в селе Лопатино Сергачского района, сообщает 5 августа региональный главк МВД.



Сотрудник МО МВД России «Пильнинский» 1971 года рождения сел за руль «Ниссана» пьяным. Двигаясь в попутном направлении, при выполнении обгона он врезался в скутер (на регистрационном учете не стоит), которым управлял юноша 2009 года рождения.



Подросток был доставлен с травмами в больницу. В отношении виновника ДТП сотрудники ГИБДД составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

