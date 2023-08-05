    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    761мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.81eur103.84

    Пьяный полицейский сбил ехавшего на скутере подростка в Нижегородской области

    720
    7 комментариев

    Полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области. Авария произошла накануне вечером в селе Лопатино Сергачского района, сообщает 5 августа региональный главк МВД.

    Сотрудник МО МВД России «Пильнинский» 1971 года рождения сел за руль «Ниссана» пьяным. Двигаясь в попутном направлении, при выполнении обгона он врезался в скутер (на регистрационном учете не стоит), которым управлял юноша 2009 года рождения.

    Подросток был доставлен с травмами в больницу. В отношении виновника ДТП сотрудники ГИБДД составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

    ГУ МВД России по Нижегородской области проводит проверку по факту аварии. Сотрудник, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, будет уволен и понесёт наказание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close