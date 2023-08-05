Туристов в российских отелях стало на 15 % больше, чем до пандемии. Большая их часть — сами россияне

За первое полугодие 2023 года в российских гостиницах остановилось на 13 % больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года, и на 15 % больше, чем до начала пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата 5 августа.
Всего количество постояльцев составило 35 млн человек, в то время как в прошлом году в российских отелях остановились только 30,8 млн человек. 97 % гостей были гражданами России, а оставшиеся 3 %, или 1,28 млн человек — иностранцы. Год назад иностранных туристов было на 3 % больше — 1,32 млн человек, а до начала пандемии постояльцы из других стран останавливались в российских гостиницах почти в два с половиной раза чаще — 4,4 млн человек.
За первое полугодие постояльцы провели в отелях в общей сумме 135,3 млн ночей, что на 12,6 % больше, чем год назад, и на 23,3 % больше, чем до пандемии.
По словам экспертов, рост спроса на отдых в России связан с повышением цен в отелях Турции и отложенными отпусками. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также подчеркнула, что рост числа постояльцев отражает увеличение турпотока. По итогам года спрос на внутренний туризм может вырасти на 10–15 %, считает она.
Директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов также заметил «серьезное» смещение спроса в пользу отдыха на отечественных курортах, а не на зарубежных. «Сейчас у нас переполнены все объекты проживания, традиционно на черноморских побережьях, в Москве, Петербурге и в крупных областных центрах разных регионов», — рассказал он.