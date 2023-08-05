Туристов в российских отелях стало на 15 % больше, чем до пандемии. Большая их часть — сами россияне

За первое полугодие 2023 года в российских гостиницах остановилось на 13 % больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года, и на 15 % больше, чем до начала пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата 5 августа.



Всего количество постояльцев составило 35 млн человек, в то время как в прошлом году в российских отелях остановились только 30,8 млн человек. 97 % гостей были гражданами России, а оставшиеся 3 %, или 1,28 млн человек — иностранцы. Год назад иностранных туристов было на 3 % больше — 1,32 млн человек, а до начала пандемии постояльцы из других стран останавливались в российских гостиницах почти в два с половиной раза чаще — 4,4 млн человек.