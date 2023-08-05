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    Перевод 282 млн нерезиденту. В Петербурге задержали пятерку предполагаемых экономических преступников

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    3 комментария

    В Петербурге задержали пятерых «коллег» — фигурантов дела о переводе крупной суммы на счет компании-нерезидента с использованием подложных документов. Речь идет об особо крупной сумме: более 282 миллионов рублей.

    Фигурантов задержали в начале месяца, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Это 32-летний и 35-летний петербуржцы, 28-летняя гражданка Белоруссии, 31-летняя уроженка Красноярска и 48-летняя — Амурской области. Следствие полагает, что год назад фигуранты заключили внешнеторговый контракт с компанией-нерезидентом из Узбекистана. Последняя должна была поставить стройматериалы в адрес компании, от имени которой действовали россияне, — а номинальным директором за вознаграждение был другой человек.

    В качестве предоплаты иностранной компании перевели более 282 миллионов рублей. Гендиректор российской компании предоставил спецификацию, подтверждающую законность действий, контракт поставили на учет в банк, но в итоге никаких стройматериалов поставлено не было. Оказалось, что российская компания никаких исков против иностранной за невыполнение условий не подавала, внешнеэкономическую деятельность в регионе работы таможенных органов ФТС РФ не ведет и в реестре не состоит.

    Таким образом, полагает следствие, фигуранты перевели деньги на счет нерезидента, предоставив в банк недостоверные сведения об операции. Дома и на работе у фигурантов изъяли документы и электронную информацию, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

    Из пятерых ранее судили только старшего петербуржца — за покушение на мошенничество. Оба петербуржца процессуально задержаны, остальные — под подпиской о невыезде.

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    Комментарии 3

    Гость05 Авг 2023 в 13:42
    "исмимовес" из их шайки
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