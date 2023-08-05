Перевод 282 млн нерезиденту. В Петербурге задержали пятерку предполагаемых экономических преступников

В Петербурге задержали пятерых «коллег» — фигурантов дела о переводе крупной суммы на счет компании-нерезидента с использованием подложных документов. Речь идет об особо крупной сумме: более 282 миллионов рублей.



Фигурантов задержали в начале месяца, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Это 32-летний и 35-летний петербуржцы, 28-летняя гражданка Белоруссии, 31-летняя уроженка Красноярска и 48-летняя — Амурской области. Следствие полагает, что год назад фигуранты заключили внешнеторговый контракт с компанией-нерезидентом из Узбекистана. Последняя должна была поставить стройматериалы в адрес компании, от имени которой действовали россияне, — а номинальным директором за вознаграждение был другой человек.