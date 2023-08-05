В Петербурге попались «продавцы айфонов», товар которых превращался в песок в коробочке

Петербуржец купил по объявлению в интернете айфон, но вместо него получил пакет с песком. Его предполагаемых обидчиков нашли — и, вероятно, обмануты были и другие покупатели.



Троицу подозреваемых задержали в Петербурге накануне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 августа. По данным «Фонтанки», это живущие в одной квартире дома на Пулковском шоссе 25-летняя приезжая из Краснодарского края и 27-летний житель Оренбурга, а также 25-летний петербуржец из соседнего дома.

Следствие полагает, что молодые люди разместили объявление о продаже айфона и убедили покупателя взять товар в рассрочку, сделав первый взнос в отделении почты. В итоге он потерял больше 23 тысяч рублей.