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    В Петербурге попались «продавцы айфонов», товар которых превращался в песок в коробочке

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    Петербуржец купил по объявлению в интернете айфон, но вместо него получил пакет с песком. Его предполагаемых обидчиков нашли — и, вероятно, обмануты были и другие покупатели.

    Троицу подозреваемых задержали в Петербурге накануне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 августа. По данным «Фонтанки», это живущие в одной квартире дома на Пулковском шоссе 25-летняя приезжая из Краснодарского края и 27-летний житель Оренбурга, а также 25-летний петербуржец из соседнего дома.

    Следствие полагает, что молодые люди разместили объявление о продаже айфона и убедили покупателя взять товар в рассрочку, сделав первый взнос в отделении почты. В итоге он потерял больше 23 тысяч рублей.

    Дома у фигурантов нашли и изъяли банковские и SIM-карты, роутер, флешки, пустые коробки от айфонов и других смартфонов, а также коробки от айфонов, где лежал, видимо, песок. Также там были пакеты с логотипом почты и одна коробка, где действительно лежал айфон.

    Полиция выясняет, кто еще мог пострадать от действий продавцов песка. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Ранее судили только оренбуржца — в основном за кражи и мошенничество.

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