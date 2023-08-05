    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    760мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.81eur103.84

    В квартире на Московском нашли труп жильца и 145 килограммов запрещенного

    1230
    3 комментария

    Петербуржец нашел арендатора своей квартиры на Московском проспекте мертвым. Также в помещении были пакеты с чем-то подозрительным — вместе с упаковкой «коллекция» весила 145 килограммов.

    В полицию хозяин квартиры обратился три дня назад, стало известно «Фонтанке» 5 августа. По предварительным данным, 37-летний приезжий из Архангельской области, снимавший квартиру с мая, умер от передозировки. Осмотрев квартиру, полиция изъяла 229 пакетов и свертков с разными веществами и направила на экспертизу. Содержимое одного пакета на 2,4 килограмма оказалось наркотиками, остальное исследуют позже.

    Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупном размере. В поле зрения полиции погибший попадал только один раз: шестнадцать лет назад его судили за кражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость05 Авг 2023 в 12:15
    Всякое бывает.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close