В квартире на Московском нашли труп жильца и 145 килограммов запрещенного

Петербуржец нашел арендатора своей квартиры на Московском проспекте мертвым. Также в помещении были пакеты с чем-то подозрительным — вместе с упаковкой «коллекция» весила 145 килограммов.



В полицию хозяин квартиры обратился три дня назад, стало известно «Фонтанке» 5 августа. По предварительным данным, 37-летний приезжий из Архангельской области, снимавший квартиру с мая, умер от передозировки. Осмотрев квартиру, полиция изъяла 229 пакетов и свертков с разными веществами и направила на экспертизу. Содержимое одного пакета на 2,4 килограмма оказалось наркотиками, остальное исследуют позже.