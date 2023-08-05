В Кузбассе силовики посадили за решётку рогатого и строптивого Василия

Рогатого дебошира помогли поймать сотрудники вневедомственной охраны в городе Прокопьевске. При «задержании» хулиган сопротивлялся и блеял невразумительное. Подробности 5 августа сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.
К правоохранителям обратился местный житель, который рассказал, что с территории частного подворья на свободу рванул козел Василий. Беглеца на вольном выпасе росгвардейцы обнаружили на улице Жолтовского, но встрече с сотрудниками Василий был явно не рад. Дерзкого козла удалось скрутить, но пришлось на время посадить за решетку. Там он и дожидался хозяина, играя в молчанку.
Парнокопытное передали прибывшему владельцу, который поблагодарил стражей правопорядка за неравнодушие.