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    В Кузбассе силовики посадили за решётку рогатого и строптивого Василия

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    Рогатого дебошира помогли поймать сотрудники вневедомственной охраны в городе Прокопьевске. При «задержании» хулиган сопротивлялся и блеял невразумительное. Подробности 5 августа сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

    К правоохранителям обратился местный житель, который рассказал, что с территории частного подворья на свободу рванул козел Василий. Беглеца на вольном выпасе росгвардейцы обнаружили на улице Жолтовского, но встрече с сотрудниками Василий был явно не рад. Дерзкого козла удалось скрутить, но пришлось на время посадить за решетку. Там он и дожидался хозяина, играя в молчанку.

    Регион-42 Кемерово

    Парнокопытное передали прибывшему владельцу, который поблагодарил стражей правопорядка за неравнодушие.

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