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    Лицо петербуржца пострадало после выстрела в Колпино. Он поссорился с работником завода

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    Конфликт в Колпино довел петербуржца до больницы — у него пострадала скула. Предположительно, оппонент — работник завода — пустил в ход оружие.

    Пострадавший сам обратился в травмпункт накануне вечером, уже через несколько часов после ссоры, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Мужчина рассказал, что на Оружейной улице в него стрелял из аэрозольного пистолета незнакомец, и показал ушиб и ссадину на скуле. Пострадавшему 33 года, он работает в компании, связанной с оснащением медучреждений оборудованием.

    На следующий день в Колпино попался предполагаемый стрелок — 42-летний оператор цеха машиностроительного завода. У него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня» и временно отправили в изолятор. Раньше проблем с законом мужчина не имел, а вот теперь стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

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