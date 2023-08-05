Лицо петербуржца пострадало после выстрела в Колпино. Он поссорился с работником завода

Конфликт в Колпино довел петербуржца до больницы — у него пострадала скула. Предположительно, оппонент — работник завода — пустил в ход оружие.



Пострадавший сам обратился в травмпункт накануне вечером, уже через несколько часов после ссоры, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Мужчина рассказал, что на Оружейной улице в него стрелял из аэрозольного пистолета незнакомец, и показал ушиб и ссадину на скуле. Пострадавшему 33 года, он работает в компании, связанной с оснащением медучреждений оборудованием.

На следующий день в Колпино попался предполагаемый стрелок — 42-летний оператор цеха машиностроительного завода. У него изъяли аэрозольный пистолет «Добрыня» и временно отправили в изолятор. Раньше проблем с законом мужчина не имел, а вот теперь стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.