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    На Большевиков нашли тела мужчины и его молодой возлюбленной. Он погиб от пули

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    13 комментариев

    Петербуржец, живущий в доме на проспекте Большевиков, обнаружил в квартире два окровавленных тела. Это был его отец с возлюбленной — о причине смерти первого можно догадаться, а вот с женщиной все сложнее.

    В полицию горожанин обратился накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа. В квартире правоохранители увидели тело 52-летнего мужчины с отверстием от пули в виске и 33-летней женщины — без внешних признаков насильственной смерти.

    Сын погибшего заявил, что трупы увидел, придя домой с работы. Он отметил, что не знает, что произошло, но возлюбленная отца злоупотребляла спиртным. Соседи ситуацию тоже не прояснили: рассказали, что скандала или звука выстрела не слышали.

    Все трое жили в одной квартире. Оттуда изъяли травматический пистолет Макарова, два магазина, патроны и гильзы. Тела направили в морг, чтобы установить причины смерти.

    По предварительным данным, погибший работал инженером-геодезистом, в аккаунте в соцсети указано, что он «вдовец».

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    Комментарии 13

    Гость05 Авг 2023 в 11:31
    молодая была не молода
    +7−0
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