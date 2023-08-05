На Большевиков нашли тела мужчины и его молодой возлюбленной. Он погиб от пули

Петербуржец, живущий в доме на проспекте Большевиков, обнаружил в квартире два окровавленных тела. Это был его отец с возлюбленной — о причине смерти первого можно догадаться, а вот с женщиной все сложнее.



В полицию горожанин обратился накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа. В квартире правоохранители увидели тело 52-летнего мужчины с отверстием от пули в виске и 33-летней женщины — без внешних признаков насильственной смерти.

Сын погибшего заявил, что трупы увидел, придя домой с работы. Он отметил, что не знает, что произошло, но возлюбленная отца злоупотребляла спиртным. Соседи ситуацию тоже не прояснили: рассказали, что скандала или звука выстрела не слышали.