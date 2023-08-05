Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент Якутии Михаил Николаев скончался в возрасте 85 лет, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев. В регионе объявили четырехдневный траур.



«До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда, мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — подчеркнул Айсен Николаев.

О причинах смерти Михаила Николаева не сообщается. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.

Михаил Николаев родился в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. С 1975 по 1979 год он был заместителем Председателя Совета министров Якутской АССР, после — министром сельского хозяйства республики и Председателем Верховного Совета Якутской АССР.