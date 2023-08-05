Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент Якутии Михаил Николаев скончался в возрасте 85 лет, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев. В регионе объявили четырехдневный траур.
«До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда, мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — подчеркнул Айсен Николаев.
О причинах смерти Михаила Николаева не сообщается. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.
Михаил Николаев родился в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. С 1975 по 1979 год он был заместителем Председателя Совета министров Якутской АССР, после — министром сельского хозяйства республики и Председателем Верховного Совета Якутской АССР.
На первый президентский срок Михаил Николаев пошел в 1991 году, а через пять лет его переизбрали на второй. В 2002 году он был назначен зампредом Совета Федерации, где он работал вплоть до 2010 года, на следующий год Николаева избрали депутатом Госдумы. По истечении срока мандата он стал Государственным советником Республики Саха и занимал эту должность вплоть до 2023 года.