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    За один день сразу двум подросткам из Петербурга пришлось промывать желудок

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    Ночью пятницы из дома недалеко от парка Сосновка в больницу увезли 17-летнего юношу, днем в то же учреждение попала 12-летняя девочка. Диагноз был похож.

    Обоим пациентам пришлось промывать желудок, они были в тяжелом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа. Мальчика медики увезли из дома по Лиственной улице, девочку-шестиклассницу — из дома по Альпийскому переулку.

    По предварительным данным, подросток пытался свести счеты с жизнью, пока был дома один. Девочка навредила себе после ссоры с мамой.

    Обе семьи полные, на учетах не состоят.

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