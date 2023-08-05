За один день сразу двум подросткам из Петербурга пришлось промывать желудок

Ночью пятницы из дома недалеко от парка Сосновка в больницу увезли 17-летнего юношу, днем в то же учреждение попала 12-летняя девочка. Диагноз был похож.



Обоим пациентам пришлось промывать желудок, они были в тяжелом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа. Мальчика медики увезли из дома по Лиственной улице, девочку-шестиклассницу — из дома по Альпийскому переулку.

По предварительным данным, подросток пытался свести счеты с жизнью, пока был дома один. Девочка навредила себе после ссоры с мамой.