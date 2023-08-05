Петербурженка попросила найти красивого самозванца, оставившего её без зубных протезов

Жительница Невского района Петербурга хотела помочь внуку с покупкой автомобиля, но попалась на уловку мошенника. Он многозначительно дышал в трубку и не пощадил накопления, часть которых 88-летняя женщина откладывала на собственное здоровье.
Как стало известно «Фонтанке», помощи полиции в поисках проходимца и исчезнувших вместе с ним денег пенсионерка с проспекта Солидарности попросила 4 августа. В заблуждение её ввели днём ранее, когда женщина ответила на звонок домашнего телефона.
Собеседник не спешил начинать разговор. Услышав дыхание в трубке, она предположила, что звонит внук, и сама назвала его имя. Поправлять её не стали. Мужской голос поведал, что находится под Псковом и вот-вот приобретёт «Опель», но нужны 200 тысяч рублей.
Пенсионерка быстро подсчитала, что её сбережений не хватит, однако в помощи не отказала. «Внук» заверил, что всё вернёт, и согласился взять в том числе то, что было отложено на зубные протезы.
За деньгами приехал молодой человек, назвавшийся Егором. По словам женщины, он поражал двухметровой статью. Лицо прикрывал козырьком бейсболки, но его красота не осталась незамеченной.
Гость пересчитал купюры и уехал на чёрной машине. Через некоторое время бабушка позвонила внуку и удивила вопросом о новом автомобиле.