Петербурженка попросила найти красивого самозванца, оставившего её без зубных протезов

Жительница Невского района Петербурга хотела помочь внуку с покупкой автомобиля, но попалась на уловку мошенника. Он многозначительно дышал в трубку и не пощадил накопления, часть которых 88-летняя женщина откладывала на собственное здоровье.



Как стало известно «Фонтанке», помощи полиции в поисках проходимца и исчезнувших вместе с ним денег пенсионерка с проспекта Солидарности попросила 4 августа. В заблуждение её ввели днём ранее, когда женщина ответила на звонок домашнего телефона.

Собеседник не спешил начинать разговор. Услышав дыхание в трубке, она предположила, что звонит внук, и сама назвала его имя. Поправлять её не стали. Мужской голос поведал, что находится под Псковом и вот-вот приобретёт «Опель», но нужны 200 тысяч рублей.