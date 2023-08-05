«Без пересадки уже не обойтись». Семнадцатилетнему Диме нужна помощь

Дмитрий несколько лет борется с лейкозом. Пройден большой путь, но победить болезнь без пересадки костного мозга не получится. А чтобы её провести, нужен дорогостоящий препарат.

Сначала помогали лекарства от простуды, но весной 2020 года состояние сына ухудшилось, лечение не помогало, лимфоузлы не уменьшались, Дима ослабел, стал быстро уставать и всё больше времени старался полежать.

Сын прошёл шесть блоков химиотерапии. Организм откликнулся, уже в мае Дима вышел в ремиссию, но лечение продолжал. Через два года, казалось, болезнь отступила навсегда и всё позади. Сын вернулся к привычной жизни, опять пошёл в школу. Но уже в январе этого года случился рецидив. Диме снова назначили химиотерапию, сын прошёл три блока. Но врачи объяснили, что теперь без пересадки костного мозга уже не обойтись.



Трансплантация назначена на начало августа. Для того, чтобы она прошла без осложнений и трансплантат прижился, Диме нужен противоопухолевый препарат, которого нет сейчас в клинике. Но мне не по силам купить его самостоятельно, сумма огромная. Я одна воспитываю троих детей. Прошу, помогите спасти сына!» Надежда Сукман, Томская область.

