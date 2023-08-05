«Без пересадки уже не обойтись». Семнадцатилетнему Диме нужна помощь

Дмитрий несколько лет борется с лейкозом. Пройден большой путь, но победить болезнь без пересадки костного мозга не получится. А чтобы её провести, нужен дорогостоящий препарат.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Дима Сукман, 17 лет.
Острый лимфобластный лейкоз.
Требуется лекарство. Стоимость 1 343 285 ₽
«Дима рос здоровым и активным, но с 2019 года стал часто болеть. Внезапно поднималась высокая температура, воспалялись лимфоузлы.
Сначала помогали лекарства от простуды, но весной 2020 года состояние сына ухудшилось, лечение не помогало, лимфоузлы не уменьшались, Дима ослабел, стал быстро уставать и всё больше времени старался полежать.
После обследования врачи поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Сразу назначили лечение.
Сын прошёл шесть блоков химиотерапии. Организм откликнулся, уже в мае Дима вышел в ремиссию, но лечение продолжал. Через два года, казалось, болезнь отступила навсегда и всё позади. Сын вернулся к привычной жизни, опять пошёл в школу. Но уже в январе этого года случился рецидив. Диме снова назначили химиотерапию, сын прошёл три блока. Но врачи объяснили, что теперь без пересадки костного мозга уже не обойтись.
Трансплантация назначена на начало августа. Для того, чтобы она прошла без осложнений и трансплантат прижился, Диме нужен противоопухолевый препарат, которого нет сейчас в клинике. Но мне не по силам купить его самостоятельно, сумма огромная. Я одна воспитываю троих детей. Прошу, помогите спасти сына!» Надежда Сукман, Томская область.
Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):
«Учитывая биологическую природу и рецидивирующее течение острого лимфобластного лейкоза, единственным возможным методом лечения для Димы является проведение трансплантации костного мозга. Согласно лечебной программе, ему по жизненным показаниям требуется лекарственный препарат тепадина. Данный препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».
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(картинка СБП)
Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».