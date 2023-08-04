В Москве стреляли напротив Кремля, есть пострадавший

Водители со стрельбой выясняли, кто прав в центре Москвы в пятницу, 4 августа. Часть дороги заблокирована, пишет РИА Новости .

По данным агентства, стрельбе предшествовала авария на Моховой улице перед пересечением с Тверской около пяти часов вечера. Водители обсуждали ДТП настолько бурно, что ехавшему на KIA потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным столичного главка, в него несколько раз выстрелили из травматического оружия.

