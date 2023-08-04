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    В Москве стреляли напротив Кремля, есть пострадавший

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    Водители со стрельбой выясняли, кто прав в центре Москвы в пятницу, 4 августа. Часть дороги заблокирована, пишет РИА Новости.

    По данным агентства, стрельбе предшествовала авария на Моховой улице перед пересечением с Тверской около пяти часов вечера. Водители обсуждали ДТП настолько бурно, что ехавшему на KIA потребовалась медицинская помощь.

    По предварительным данным столичного главка, в него несколько раз выстрелили из травматического оружия.

    «Полицейскими стрелявший мужчина 1989 года рождения задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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