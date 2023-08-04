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    В Красносельском районе появится общественное пространство с часами

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    У перекрестка проспекта Буденного с проспектом Ветеранов в Красносельском районе началось создание нового общественного пространства — площади Солнца с часами. Как сообщают в компании Setl Group, основные работы планируют закончить осенью.

    В центре установят стелу высотой почти 12 метров с часами с минималистичным черным циферблатом из алюминиевого прута.

    Проект часов — аллюзия к образу верстовых столбов екатерининского времени с солнечными часами, сохранившимися в Петербурге до наших дней. Дизайнеры переосмыслили этот элемент городской среды на современный лад — получились монументальные механические часы с подсветкой, крупнее своих предшественников.

    Большую часть площади вымостят плиткой красного и серого цвета, по периметру высадят газон, кустарники и деревья — липы, сирень, взрослые ели, сосны, в том числе низкорослые горные, барбарисы и можжевельник. Также на территории появятся скамейки и гранитные валуны.

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