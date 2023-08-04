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    В Канске в пятиэтажке взорвался газ. Семеро госпитализированы

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    В городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. По последним данным, госпитализированы семь человек.

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    Всего к медикам обратились одиннадцать человек, сообщает 4 августа РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. По словам собеседницы агентства, два человека в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет.

    Взрыв произошел в доме 19 на улице Каландарашвили, повреждены квартиры на всех этажах, пишет NGS24.RU. В одной из квартир начался пожар.

    Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, взрыв произошел, пока в одной из квартир меняли коммуникации.

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