Кукольные санкции. Как США и Mattel бьют по мамочкам в депрессии

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Дядя, 34 годика, сижу и читаю про Барби в два часа ночи. У меня всё». Из-за санкций начинающим коллекционерам кукол в России зачастую только и остается, что читать или смотреть. Купить — все сложнее и дороже.

Продажи куклы Барби после премьеры фильма Греты Гервиг подскочили в России, где картина официально в прокат не выходила. При этом все чаще взрослые покупают кукол Барби для себя, причем по несколько штук за раз. Тем временем цены на Барби подскочили вдвое, а то и втрое, а новые линейки в Россию больше официально не поставляются. Заработать на растущем спросе могут посредники и «серые импортеры», но их риски слишком велики.



Барби-бум Продажи куклы Барби и сопутствующих ей товаров в России выросли уже в первую неделю после мировой премьеры одноименного фильма. «Продажи самих кукол выросли на 44 %, а кукольных домов — в 2 раза, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Озон». — Чаще всего россияне покупают на маркетплейсе Ozon набор Barbie «Дом мечты», кукол в костюмах Barbie Cutie — плюшевый ленивец, плюшевый единорог и плюшевый хаски, тематическую куклу «Няня Скиппер» и коллекционные модели «Барби в шляпе», «Русалочка с разноцветными волосами» и «Барби Мулатка с косичками».



Маркетплейс напрямую связывает рост спроса с выходом в мировой прокат фильма Греты Гервиг и рассчитывает, что этот тренд продолжится, если картина все-таки выйдет в России.

В середине июля аналитики платформы «Авито Товары» также заявили, что продажи куклы Барби в июле 2023 года выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. То есть, «вторичный рынок» Барби тоже пришел в движение. Рост спроса на 50 % на куклу именно этого бренда зафиксировали и в «Яндекс.Маркете» https://www.vedomosti.ru/media/articles/2023/08/02/988057-na-azhiotazhe-vokrug-filma-barbi.



Ажиотаж вокруг Барби пришелся на резкий скачок цен на нее. Дело в том, что 19 мая этого года Министерство торговли США добавило в санкционный список продукции 1 224 пункта. И распространило режим экспортного контроля в том числе на «коляски для кукол, куклы, иные игрушки».

Примерно в этих же числах коллекционеры, которые заказали Барби почтовой доставкой из США еще до этих ослепительных новостей, столкнулись с тем, что их посылки с куклами начали разворачивать на таможне. И, если перед новым годом Барби серии Looks в России можно было купить в оффлайн-магазине за 1 800 рублей, то теперь цена выросла в среднем вдвое, а на некоторые модели достигает 8 тысяч рублей. Хотя на американских маркетплейсах эти же куклы стоят 15–30 долларов.



Кукольный концлагерь На сайтах частных объявлений в Интернете рынок Барби выглядит совсем не так «розово», как в официальных объявлениях. Человека неподготовленного могут шокировать лоты, в которых куклы массово выставляются на продажу буквально по частям. Для взрослого коллекционера вполне нормально держать дома какое-то подобие кукольного концлагеря, когда головы от Барби хранятся в одной коробке, а тела — в другой. После того, как в середине 2010-х годов компания Mattel начала выпускать Барби на полностью шарнирном теле с 22 точками артикуляции, разнообразила линейку молдов (лиц) и ввела три типа телосложения (кроме стандартного высокого тела появились «пышки» и «петитки»), взрослые коллекционеры принялись «гибридизировать» кукол, меняя им не только наряды, но и тела. Этим объясняется огромное количество «расчлененки» на вторичном рынке: кукол часто покупают ради шарнирного тела для более интересных молдов, а голову и аутфит выставляют на продажу.



При этом те, кто занимается куклами профессионально, считают Барби достаточно условным предметом для коллекционирования.

«Собиратель коллекционных Барби в России — это или дилер, или владелец профильного музея. Или редкие дамы, которые пользуются услугами посредников, — рассказал «Фонтанке» один из профессиональных коллекционеров, обладающий 1,5 тысячами кукол. — При этом пластик и ПВХ, из которых изготовлена Барби, несовместим с коллекционированием. Они имеют срок годности. ПВХ старых рецептур теряет пластичность и выделяет в пространство массу неприятных химических соединений. Музеи Барби Европы и мира постоянно ищут способ сохранения коллекций, но тщетно. Срок годности Барби — всего 12 лет, после чего никаких гарантий сохранности быть не может. Увы, куклы 70-х, 80-х и 90-х — не капитал, да и коллекцией могут считаться весьма условно».



При этом у современных линеек кукол, которые бренд выпускает под «черным» лейблом и позиционирует, как коллекционные (такие, как BMR1959 и Looks), есть проблемы с качеством исполнения. Для взрослых любителей Барби отдельный вид развлечения — найти и выкупить «ровный» экземпляр. У кукол повсеместно встречается асимметрия и откровенный брак при печати лица, «наплывы» и дефекты отливки тела. Поэтому ценители предпочитают покупать Барби «вживую», чтобы выбрать из нескольких экземпляров тот, у которого рот не на подбородке и глаза смотрят более-менее в одну строну. Закономерен вопрос: зачем так мучаться?

Потребителей Барби можно разделить на следующие категории: коллекционеры, блогеры, дети и «мамочки в депрессии», как обозначил их согласившийся пообщаться с «Фонтанкой» на условиях анонимности коллекционер.



С детьми все более-менее понятно: берут то, на что согласилась мама. Блогер может купить куклу через интернет, чтобы снять видео о распаковке, и ему будет, по большому счету, все равно, «ровная» она или нет. «А для профи куклы Барби — это не только хобби, но и форма вложений, причем весьма ликвидных, — говорит коллекционер. — Поэтому их коллекции прирастают по определённым запросам, и покупка BMR или Looks за 7 000 или даже 15 000, но с ровной печатью лица, для них не проблема».

«Мамочки в депрессии» — это чаще всего люди в некоем жизненном кризисе, среди которых есть и мужчины. «Или, наоборот, закидываемые подарками любящих родственников, — говорит собеседник «Фонтанки». — Они не коллекционеры. Это люди, играющие в кукол, и получающие от этого массу кайфа и позитивного общения. Они и на «блошку» сходят, и закажут через частные объявления нужную им голову под имеющееся тело. И, если очень захочется, заплатят перекупщикам двойную или даже тройную цену за понравившуюся куклу».



Правда, чаще всего взрослые любители Барби понимают, что 5 тысяч за игровую куклу, которая совсем недавно стоила втрое меньше, — это перебор. Поэтому многим приходится ограничиваться чтением профильных форумов и «зырингом» фотосессий с куклами, которые принадлежат другим. «Дядя, 34 годика, сижу и читаю про Барби в два часа ночи. У меня всё», — трогательно пишет один из пользователей интернета под очередным постом о куклах.



За морем Барбушка — полушка, да рубль перевоз Свежий, третий выпуск Барби серии Looks, ценник на который у перекупщиков не опускается ниже 3 800 рублей, на официальном сайте Mattel стоит по 22 доллара за куклу, вне зависимости от модели. Дефицитный сейчас в России «Кен-индеец» из второй волны, который теперь стоит в среднем 7 тысяч, доступен на Amazon за 29 долларов.

Есть и обратные случаи. Так, в декабре 2017 года в сети «Детский мир» портретную Барби «Наталья Водянова» распродавали по акции за 999 рублей. Она массово завозилась в Россию как единственная доступная портретная кукла, изображающая русскую женщину. За рубежом ее в продаже толком и не было, и теперь новая, не вынутая из коробки «Водянова» стоит на американских маркетплейсах 300 долларов. То есть, можно было тогда взять за одну тысячу, а теперь продать почти за тридцать.



Но для настоящих коллекционеров это — семечки. В игровых линейках случаются настоящие жемчужины, ценник на которые взлетает гораздо выше. «Например, настоящая охота сейчас идет за беременной подружкой Барби Мидж, которую сняли с производства, — говорит коллекционер. — Еще один пример — выпущенная в 2018 году в самой дешевой линейке для малышей светлокожая Барби на молде «Кристи». Это довольно редкий молд, который использовался только для темнокожих кукол. Так что эта бюджетная «Кристи» — единственная в своем роде».

Светлокожая «Кристи», которая изначально стоила долларов шесть, в Россию не завозилась вовсе. Если покупать ее на зарубежном маркетплейсе, то к коэффициенту за редкость добавится доставка, которая может превысить стоимость лота. Поэтому сегодня Барби завозят почтовой доставкой в основном из Турции или Китая, чтобы хоть как-то снизить расходы на пересыл.



«Прямые рейсы из США отменили уже больше года назад, поэтому до недавнего времени куклы летали через Европу, — рассказала «Фонтанке» соведущая Youtube-канала «Взрослый коллекционер» Мария. — Но, поскольку Европа поддержала последний пакет санкций, этот путь теперь закрыт. Самые популярные варианты сейчас — Турция, ОАЭ, страны СНГ. А раз дальше и сложнее логистика, значит, и доставка стала дороже. Например, в зависимости от выбранного метода доставки и размеров, доставка одной куклы может доходить до 1,5–2 тысяч рублей».



Можно, конечно, покупать кукол самостоятельно во время отпуска, например, в Турции или Таиланде. При этом ввозимые товары в сумме не должны превышать допустимых лимитов стоимости 10 000 евро самолетом и 1 000 евро по суше или морем. Но, если страна, из которой вы пытаетесь ввезти кукол, поддержала майский пакет санкций, то на таможне могут возникнуть проблемы.



Так что варианты с почтовой доставкой остаются самыми доступными даже сейчас. Но пунктов отправки все меньше.

«Существуют почтовые операторы, которые работают как склады в США, Европе, в Казахстане и так далее, — говорит собеседник «Фонтанки». — Эти операторы дают адрес любому зарегистрированному пользователю, который или сам с помощью этого адреса выкупает товары, или пользуется услугами посредников склада для выкупа. Сейчас это оправданно, так как карты наши за границей не действуют и приходится пользоваться услугами посредников. Еще и курс доллара людоедский, и куклы сами подпали в США под санкции. И теперь такие посылки отправляют только через два три пункта в Европе или в Казахстане. Быть посредником в таких условиях — сомнительное удовольствие. Доход нестабилен, доставка рисковая, качество продукции может подвести».



Один из перекупщиков, с которым корреспондент «Фонтанки» пообщался через сайт бесплатных объявлений, рассказал, что распродает остатки старых закупок серии «Looks», а новые делать уже не будет. «Прекращаю этим заниматься, — написал он. — Да, из-за санкций».



Купить Барби «вживую» до сих пор можно в сети «Детский мир». Однако ассортимент там тает с каждым днем, а пустеющие полки с Барби постепенно заполняют другими игрушками. Новые линейки, выпущенные в этом году, в сети до сих пор не появились. Некоторые модели первой и второй волны Looks в единичных экземплярах в наличии еще есть, но, как правило, в очень отдаленных населенных пунктах. Например, в Тихвине или в Выборге, куда не каждая «мамочка в депрессии» доберется. В пресс-службе «Детского мира» «Фонтанку» заверили, что новые коллекции кукол и аксессуаров Barbie в сети появятся в ближайшее время. «Параллельный импорт помогает сохранить ассортимент», — отметили в компании. При этом как новые маршруты поставок отразятся на ценах, пока не известно.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

