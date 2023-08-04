Минобороны РФ рассказало про потери Украины за два месяца контрнаступления

В министерстве обороны РФ заявили, что Украина с начала контрнаступления в июне этого года потеряла уже 43 тысячи военнослужащих. Уточняется, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.



Как отчиталось военное ведомство, на линии боевого соприкосновения было уничтожено более 4,9 тыс. единиц различного вооружения ВСУ. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, среди которых 25 Leopard и 21 Bradley, пишет РИА Новости.

