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    Минобороны РФ рассказало про потери Украины за два месяца контрнаступления

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    В министерстве обороны РФ заявили, что Украина с начала контрнаступления в июне этого года потеряла уже 43 тысячи военнослужащих. Уточняется, что этот показатель не включает раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.

    Как отчиталось военное ведомство, на линии боевого соприкосновения было уничтожено более 4,9 тыс. единиц различного вооружения ВСУ. Среди них 1831 танк и другие бронированные машины, среди которых 25 Leopard и 21 Bradley, пишет РИА Новости.

    По данным Минобороны РФ, за два месяца Киев также потерял 76 американских артиллерийских систем М777, 84 самоходные установки из Польши, США, Франции и Германии.

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