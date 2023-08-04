Путин запретил жильцам менять управляющую компанию чаще одного раз в год. Но есть исключения

Закон, запрещающий менять управляющую компанию в многоквартирном доме чаще одного раза в год, вступит в силу 14 августа. Его подписал президент РФ Владимир Путин, следует из документа, опубликованного 4 августа на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, собственники дома смогут в одностороннем порядке отказаться от услуг УК, но не ранее чем через год с даты заключения договора. Однако разорвать соглашение получится раньше, если управляющая организация перестанет исполнять свои обязательства. Также договор можно будет расторгнуть досрочно, если жильцы изменят способ управления домом.
По словам авторов инициативы, закон был принят в связи с тем, что недобросовестные компании в связи с высокой конкуренцией на этом рынке не соглашались расставаться с собственниками. Вместо этого они зачастую устраивали среди жильцов повторные голосования за смену организации, что приводило к удвоению платежных документов и фальсификации протоколов общих собраний жильцов. Считается, что новый закон поможет жильцам избавляться от таких УК.