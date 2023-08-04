Путин запретил жильцам менять управляющую компанию чаще одного раз в год. Но есть исключения

Закон, запрещающий менять управляющую компанию в многоквартирном доме чаще одного раза в год, вступит в силу 14 августа. Его подписал президент РФ Владимир Путин, следует из документа, опубликованного 4 августа на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, собственники дома смогут в одностороннем порядке отказаться от услуг УК, но не ранее чем через год с даты заключения договора. Однако разорвать соглашение получится раньше, если управляющая организация перестанет исполнять свои обязательства. Также договор можно будет расторгнуть досрочно, если жильцы изменят способ управления домом.

