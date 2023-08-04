Быстрый тест на внимательность: только 1 человек из 10 найдет все отличия на этих картинках

Накопившаяся усталость серьезно влияет на внимательность Фото: Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Лето уже подходит к концу, а вы так и не сходили в отпуск? Проверьте, не пора ли вам отдохнуть — попробуйте пройти небольшой тест на внимательность. Наши коллеги из журнала «Вокруг света» погуляли по Пуэрто-Рико и сделали сочные фотографии одной из улиц. Но есть нюанс: хоть снимки и кажутся одинаковыми, на них есть небольшие отличия. Найдете их все?

Что надо делать Посмотрите на эти фото, найдите все отличия и ответьте на вопрос ниже. На поиск у вас будет две минуты. После этого потяните бегунок влево и посмотрите, что вы упустили. Если вы успешно справитесь с заданием, то будьте уверены — сил у вас еще полно! Но если не сможете, то пора задуматься об отпуске как можно скорее.

Фото 1: Vokrugsveta.ru Фото 2: Vokrugsveta.ru Поделиться Поделиться





Посчитали все отличия? Если да, то кликайте на верный, по-вашему, вариант ответа. Затем потяните бегунок на картинке выше влево и узнайте, что вы просмотрели (или просто радуйтесь, если сумели найти все).



Одно отличие Два отличия Три отличия Четыре отличия Пять отличий

Неочевидные причины постоянной усталости Коллеги из «Доктора Питера» рассказывали о том, что накопившаяся усталость обычно проходит после хорошего сна или тихих выходных с прогулками на природе. Но что делать, если это не помогло? Вроде бы и спите много, и питаетесь правильно, а сил всё равно нет. Если упадок сил продолжается больше двух недель и просветов не видно, стоит пообщаться с доктором. Врач-терапевт Филипп Кузьменко в своем блоге объяснял, что есть немало болезней, при которых возникает такая нехватка сил. Но чаще всего речь идет о двух состояниях, которые можно вычислить, сдав анализы, — это анемия и гипотиреоз.

— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода, и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. — А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии.



Врач-терапевт рекомендует сдать клинический (общий) анализ крови и анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон — основной регулятор функции щитовидной железы) — по его словам, это самый простой способ исключить наиболее вероятные органические патологии. Общий анализ крови определит, есть ли анемия, а уровень ТТГ даст понимание, как функционирует щитовидная железа.

— В общем анализе крови нас будут интересовать четыре строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет Филипп Кузьменко. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (т. е. норма), значит это патология. Надо идти к врачу. С анализом на ТТГ проще — он один. При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит с щитовидкой всё в порядке. Стоит помнить, что такая самодиагностика в любом случае не дает стопроцентных гарантий и не исключает полностью каких-либо нарушений в организме.

— Но когда вы приходите с жалобами на усталость, то мне как терапевту в идеале сразу хотелось бы иметь перед глазами эти данные, чтобы не тратить время на их исключение, — говорит врач. — Если же эти два анализа в порядке, то, вероятнее всего, физически вы здоровы.

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