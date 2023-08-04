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    Путин обсудил с Совбезом стабильность в стране

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    Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом 4 августа заявили в Кремле.

    Фото: Kremlin
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    «Обсуждались вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», — сказано в сообщении. Других подробностей не привели.

    Глава государства выслушал доклады директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

    Также участие в заседании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и другие члены СБ. Главы Минобороны Сергея Шойгу на совещании не было.

    Фото: Kremlin

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