Путин обсудил с Совбезом стабильность в стране

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом
«Обсуждались вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», — сказано в сообщении. Других подробностей не привели.
Глава государства выслушал доклады директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Также участие в заседании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и другие члены СБ. Главы Минобороны Сергея Шойгу на совещании не было.