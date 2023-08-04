    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-з

    753мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.78eur102.53

    «В течение полутора месяцев во многих домах нет абсолютно». Помогите жителям Центрального района найти горячую воду

    1875
    31 комментарий

    Жители Центрального района Петербурга бьют тревогу — рассказывают, что больше месяца им приходится обходиться без горячей воды. Обращения в различные инстанции, по их словам, результата не дают.

    В доме 146 по Невскому проспекту горячую воду так и не включили после испытаний, которые прошли месяц назад, рассказал «Фонтанке» 4 августа читатель. «У нас в доме 183 квартиры. И главное, никто не ведет никаких работ», — заявил наш собеседник.

    Другой петербуржец утверждает, что в нескольких домах района, включая дом 160 по Невскому проспекту, горячей воды нет уже полтора месяца, «причем во многих — абсолютно». «Где-то есть хотя бы теплая вода по ночам, а в нашем доме на Греческом проспекте, 29 ни разу не было даже теплой. Люди уже страдают не столько от коммунальных неудобств, сколько от невозможности прояснить ситуацию», — поделился читатель.

    С 26 июня по 6 июля в районе проводили гидравлические испытания, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». При запуске системы был обнаружен скрытый дефект на Невском, 160 — место нарушения находится в подвале.

    «Оперативно приступить к устранению дефекта не удалось, так как затруднен доступ к обслуживанию тепловых труб, спрятанных арендаторами помещения в строительный короб. До настоящего времени доступ к трубам для организации ремонтных работ со стороны арендаторов так и не обеспечен», — заявили в «Теплосети», но уточнили, что горячую воду в дом подают по одному из трубопроводов.

    На Греческом, 29 ночью 4 августа завершили сварочные работы и устранили дефект, добавили в «Теплосети». Там уточнили, что трубы заполняют водой перед подачей потребителям, но окончательное подключение требует «оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций» — поэтому, если нет горячей воды, обращаться надо в управляющую компанию.

    В диспетчерской службе ЖКС № 3 Центрального района «Фонтанке» заявили, что в 67 домах, включая упомянутые адреса, снова идут испытания, которые продлятся до 9 августа. «Отключили их только 2-го числа», — добавили там.

    В ресурсоснабжающей организации сообщили, что причина неисправности на Невском, 160 заключается в технологическом нарушении на теплосетях, и по вопросам перерасчета платы за горячую воду жителям следует обращаться к ним. В пресс-службе администрации Центрального района «Фонтанке» не смогли оперативно предоставить комментарий.

    При этом в «Теплосети» отметили, что новые испытания идут в зоне другой ресурсоснабжающей организации и указанные адреса в нее не входят.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close