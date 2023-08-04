«В течение полутора месяцев во многих домах нет абсолютно». Помогите жителям Центрального района найти горячую воду

Жители Центрального района Петербурга бьют тревогу — рассказывают, что больше месяца им приходится обходиться без горячей воды. Обращения в различные инстанции, по их словам, результата не дают.



В доме 146 по Невскому проспекту горячую воду так и не включили после испытаний, которые прошли месяц назад, рассказал «Фонтанке» 4 августа читатель. «У нас в доме 183 квартиры. И главное, никто не ведет никаких работ», — заявил наш собеседник.



Другой петербуржец утверждает, что в нескольких домах района, включая дом 160 по Невскому проспекту, горячей воды нет уже полтора месяца, «причем во многих — абсолютно». «Где-то есть хотя бы теплая вода по ночам, а в нашем доме на Греческом проспекте, 29 ни разу не было даже теплой. Люди уже страдают не столько от коммунальных неудобств, сколько от невозможности прояснить ситуацию», — поделился читатель.

