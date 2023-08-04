«В течение полутора месяцев во многих домах нет абсолютно». Помогите жителям Центрального района найти горячую воду

Жители Центрального района Петербурга бьют тревогу — рассказывают, что больше месяца им приходится обходиться без горячей воды. Обращения в различные инстанции, по их словам, результата не дают.
В доме 146 по Невскому проспекту горячую воду так и не включили после испытаний, которые прошли месяц назад, рассказал «Фонтанке» 4 августа читатель. «У нас в доме 183 квартиры. И главное, никто не ведет никаких работ», — заявил наш собеседник.
Другой петербуржец утверждает, что в нескольких домах района, включая дом 160 по Невскому проспекту, горячей воды нет уже полтора месяца, «причем во многих — абсолютно». «Где-то есть хотя бы теплая вода по ночам, а в нашем доме на Греческом проспекте, 29 ни разу не было даже теплой. Люди уже страдают не столько от коммунальных неудобств, сколько от невозможности прояснить ситуацию», — поделился читатель.
С 26 июня по 6 июля в районе проводили гидравлические испытания, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». При запуске системы был обнаружен скрытый дефект на Невском, 160 — место нарушения находится в подвале.
«Оперативно приступить к устранению дефекта не удалось, так как затруднен доступ к обслуживанию тепловых труб, спрятанных арендаторами помещения в строительный короб. До настоящего времени доступ к трубам для организации ремонтных работ со стороны арендаторов так и не обеспечен», — заявили в «Теплосети», но уточнили, что горячую воду в дом подают по одному из трубопроводов.
На Греческом, 29 ночью 4 августа завершили сварочные работы и устранили дефект, добавили в «Теплосети». Там уточнили, что трубы заполняют водой перед подачей потребителям, но окончательное подключение требует «оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций» — поэтому, если нет горячей воды, обращаться надо в управляющую компанию.
В диспетчерской службе ЖКС № 3 Центрального района «Фонтанке» заявили, что в 67 домах, включая упомянутые адреса, снова идут испытания, которые продлятся до 9 августа. «Отключили их только 2-го числа», — добавили там.
В ресурсоснабжающей организации сообщили, что причина неисправности на Невском, 160 заключается в технологическом нарушении на теплосетях, и по вопросам перерасчета платы за горячую воду жителям следует обращаться к ним. В пресс-службе администрации Центрального района «Фонтанке» не смогли оперативно предоставить комментарий.
При этом в «Теплосети» отметили, что новые испытания идут в зоне другой ресурсоснабжающей организации и указанные адреса в нее не входят.