Объявлено, кто сыграет главных героев в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» и как изменятся персонажи

Телеканал ТНТ 4 августа сообщил имена исполнителей главных ролей в сериале-адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь». Это актер Никита Волков, ранее известный по сериалу «Трудные подростки» (его персонажа будут звать Сергей Градский, а в турецком звали Серкан Болат — эту роль играл Керем Бюрсин), и Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер» (ее героиню будут звать Саша Гордеева, в оригинале — Эда Йылдыз, которую играла Ханде Эрчел).

«В главных героев сериала «Постучись в мою дверь» я влюбилась сразу: прекрасная девушка Эда, эталон красоты и женственности, и Серкан — уверенный в себе, но холодный мужчина. Их взаимоотношения затягивают», — поделилась Лиана Гриба мнением о первоисточнике.

По ее словам, ее героиня Саша, как и Эда, — очень открытый человек, как и сама актриса.



«Моя героиня простая, добродушная, она готова прийти на помощь подругам, внимательна к своей тете и с любовью относится к миру. Но в то же время Саша дерзкая, с характером, и может за себя постоять», — говорит Лиана.



А вот Никита Волков стал смотреть сериал только после того, как его утвердили на главную роль.



«Мой герой Сергей Градский, может быть, и похож на Серкана Болата, фабулы сохранены, но я пытаюсь сделать другого персонажа, — рассказал он. — Сергей очень закрытый человек, интроверт, и все экстравертные вещи в сюжете — это его прикрытие, маска. Можно ли интроверта сделать секс-символом? Загадывать не хочу, пусть будет так, как решат зрители».

