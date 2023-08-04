Заключенный в Омске держал в заложниках медсестру три часа, угрожая канцелярским ножом

Осужденный мужчина взял в заложники 26-летнюю медсестру в омском лечебно-исправительном учреждении № 2 в поселке Береговом, сообщает 4 августа NGS55.RU. Ситуацию, которая произошла накануне, удалось разрешить путем переговоров.
По информации, полученной от регионального Следкома, инцидент произошел около 15:30. 36-летний заключенный с помощью канцелярского ножа взял медсестру в качестве заложницы и держал ее под контролем в течение трех часов. Ее удалось освободить в результате переговоров, на месте работало руководство УФСИН.
Оказалось, что преступником оказался неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство. Помимо текущего срока ему грозит еще от 6 до 15 лет тюрьмы, поскольку против него возбуждено уголовное дело по статье «захват заложника с применением оружия» — ч. 2 ст. 206 УК РФ.
Одновременно с этим следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц лечебно-исправительного учреждения № 2 по статье «халатность» — ч. 1 ст. 293 УК РФ, так как они не обеспечили безопасность медицинскому работнику.