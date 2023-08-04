Продажи автомобилей в РФ выросли почти втрое. Среди самых популярных больше половины — «китайцы»

В июле 2023 года на российском рынке продали 95 654 новых легковых автомобиля. Это в 2,7 раза больше, чем было в июле 2022 года. Состав топ-10 самых продаваемых марок и моделей при этом претерпел значительные изменения.

Лидирует на рынке по-прежнему отечественная LADA. В июле семейство разошлось в количестве 27 376 машин, заняв почти 29 % рынка, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Год назад доля «Лады» была чуть больше (29,2 %). Следом в топ-10 по продажам идут сразу шесть китайских брендов: Chery, Geely, Haval, Changan, OMODA и EXEED. В июле 2022 года в десятке присутствовали только Chery, Geely, Haval и EXEED, занимая четвертое, пятое, шестое и девятое места соответственно.

Фото: аналитическое агентство «Автостат» Поделиться Поделиться





Замыкают топ-10 корейские KIA и Hyundai и японская Toyota, которые год назад были второй, третьей и восьмой соответственно. Renault и Volkswagen, присутствовавшие в десятке в прошлом году, в этом предсказуемо в нее не попали вовсе. При этом «корейцы» в списке — единственные марки, чьи продажи упали, да еще и более чем на 20 %. А наибольший рост показал китайский Changan, взлетев на низкой базе прошлого года в 31 раз.

По итогам прошедших семи месяцев 2023 года в России продали 497 230 новых легковых машин. Это на 28,2 % больше, чем за тот же период прошлого года. Тут падение показывают не только корейские марки, но и Toyota (на 42,4 %). «Лада» и все «китайцы» из списка — в «плюсе».

Среди моделей уверенное лидерство сохраняет семейство LADA Granta, на долю которого пришлось почти 17 % продаж (год назад было 18,3 %). Всего за месяц продали 16 250 «Грант» — в 2,5 раза больше, чем в прошлом июле. Второе место занимает вернувшаяся на рынок LADA Vesta с результатом в 5 041 машину. Следом идут китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max, Haval Jolion, Geely Coolray и OMODA C5, которые не дотягивают до 5 тысяч проданных авто, и отечественные внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, продажи которых составили порядка 3 тысяч машин у каждой. Замыкают десятку еще два «китайца»: Chery Tiggo 4 PRO и Geely Tugella.

Фото: аналитическое агентство «Автостат» Поделиться Поделиться





В модельном топе за месяц продажи выросли у всех машин, а за январь-июль в минус ушла только «Веста»: падение с прошлого года составило 65,1 %. Самый большой рост продаж за месяц — у LADA Niva Legend, они взлетели в 15,3 раза. С начала года же лучшую динамику показала LADA Granta — в 7,2 раза.