Библиотеки Петербурга, Москвы, Ленобласти и Новосибирска помогут бездомным животным

В 25 библиотеках Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и Новосибирска пройдёт XII благотворительный марафон «Книга за корм». Помощь будет оказана 22 приютам.
Акция приурочена ко Всемирному дню защиты бездомных животных, который отмечается 19 августа.
На своих площадках библиотеки организуют благотворительные сборы, встречи с волонтёрами, выставки и мастер-классы, а всех участников марафона ждут книжные подарки.
«В сложные времена многие ощущают себя неуверенно, нуждаются в поддержке. Но не стоит забывать и о животных, более уязвимых, чем мы. Цель благотворительной акции — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поговорить об ответственном отношении к ним, а для библиотек — стать местом, активно занимающимся социальными проектами», — рассказали «Фонтанке» в библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова, организатора акции.
Приюты будут рады принять корма для животных и сопутствующие товары.
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