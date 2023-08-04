    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-з

    753мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.78eur102.53

    Библиотеки Петербурга, Москвы, Ленобласти и Новосибирска помогут бездомным животным

    384
    6 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В 25 библиотеках Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и Новосибирска пройдёт XII благотворительный марафон «Книга за корм». Помощь будет оказана 22 приютам.

    Акция приурочена ко Всемирному дню защиты бездомных животных, который отмечается 19 августа.

    На своих площадках библиотеки организуют благотворительные сборы, встречи с волонтёрами, выставки и мастер-классы, а всех участников марафона ждут книжные подарки.

    «В сложные времена многие ощущают себя неуверенно, нуждаются в поддержке. Но не стоит забывать и о животных, более уязвимых, чем мы. Цель благотворительной акции — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поговорить об ответственном отношении к ним, а для библиотек — стать местом, активно занимающимся социальными проектами», — рассказали «Фонтанке» в библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова, организатора акции.

    Приюты будут рады принять корма для животных и сопутствующие товары.

    Подробности здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6