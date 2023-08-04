Библиотеки Петербурга, Москвы, Ленобласти и Новосибирска помогут бездомным животным

В 25 библиотеках Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и Новосибирска пройдёт XII благотворительный марафон «Книга за корм». Помощь будет оказана 22 приютам.

На своих площадках библиотеки организуют благотворительные сборы, встречи с волонтёрами, выставки и мастер-классы, а всех участников марафона ждут книжные подарки.



«В сложные времена многие ощущают себя неуверенно, нуждаются в поддержке. Но не стоит забывать и о животных, более уязвимых, чем мы. Цель благотворительной акции — привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поговорить об ответственном отношении к ним, а для библиотек — стать местом, активно занимающимся социальными проектами», — рассказали «Фонтанке» в библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова, организатора акции.