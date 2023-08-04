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    Юный петербуржец угодил в реанимацию, упав с велосипедом в канаву

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    Врачи Лужской межрайонной больницы спасают 16-летнего подростка из Петербурга, который приехал в гости к дедушке с бабушкой и неудачно упал с велосипеда. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 августа.

    Юношу накануне вечером доставил в стационар его друг. Он рассказал, что в Луге они катались на велосипедах, случайно столкнулись, и его товарищ упал в канаву. Подросток вытащил сверстника и привез в больницу.

    У пострадавшего врачи диагностировали ушиб головного мозга, а состояние оценили как тяжелое. Пациента поместили в отделение реанимации.

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