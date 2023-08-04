Рейс в Петербург из Челябинска задержан на восемь часов

Самолет, выполняющий рейс 5Н 528, должен был вылететь в Петербург в 8 утра (6:00 мск). Чтобы пройти регистрацию, пассажиры приехали в аэропорт еще в шесть утра.

Рейс авиакомпании Smartavia Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на восемь часов, следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта.

«Сначала задержали на час, потом еще на час. Потом объявили, что нам сидеть здесь еще три часа. Выдали по бутылке воды», — рассказала городскому порталу 74.RU пассажирка Инга.



В аэропорту говорят, что рейс задержан по технической причине. В Smartavia ситуацию не комментировали.

