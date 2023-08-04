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    Рейс в Петербург из Челябинска задержан на восемь часов

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    Рейс авиакомпании Smartavia Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на восемь часов, следует из данных онлайн-табло челябинского аэропорта.

    Самолет, выполняющий рейс 5Н 528, должен был вылететь в Петербург в 8 утра (6:00 мск). Чтобы пройти регистрацию, пассажиры приехали в аэропорт еще в шесть утра.

    Фото: читатель 74.RU
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    «Сначала задержали на час, потом еще на час. Потом объявили, что нам сидеть здесь еще три часа. Выдали по бутылке воды», — рассказала городскому порталу 74.RU пассажирка Инга.

    В аэропорту говорят, что рейс задержан по технической причине. В Smartavia ситуацию не комментировали.

    По последним данным, рейс перенесли на 16:00 (14:00 мск).

    Фото: скрин cekport
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    Фото: читатель 74.RU
    Фото: скрин cekport

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