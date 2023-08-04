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    Трое петербуржцев пожаловались на цвета Украины. Им не понравились гирлянда, стаканчик и флаг

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    За минувшие сутки сразу несколько жителей Петербурга пожаловались на голубой и желтые цвета. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 4 августа.

    Так, мужчина из Фрунзенского района сообщил в полицию на соседей, которые вывесили на окно гирлянду в цветах украинского флага. Заявитель в разговоре с диспетчером отметил, что его это пугает.

    Другой петербуржец пожаловался на рекламу кофе, которую он увидел во время вечернего просмотра телевизора. Там у человека в руках был стаканчик желто-голубого цвета.

    Житель дома на улице Олеко Дундича увидел настоящий украинский флаг, вывешенный на балконе соседнего здания. Мужчина пояснил, что полотнище размером с два оконных пролета, но с улицы его не видно, видят это только жильцы квартир.

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