Трое петербуржцев пожаловались на цвета Украины. Им не понравились гирлянда, стаканчик и флаг

За минувшие сутки сразу несколько жителей Петербурга пожаловались на голубой и желтые цвета. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно
Так, мужчина из Фрунзенского района сообщил в полицию на соседей, которые вывесили на окно гирлянду в цветах украинского флага. Заявитель в разговоре с диспетчером отметил, что его это пугает.
Другой петербуржец пожаловался на рекламу кофе, которую он увидел во время вечернего просмотра телевизора. Там у человека в руках был стаканчик желто-голубого цвета.
Житель дома на улице Олеко Дундича увидел настоящий украинский флаг, вывешенный на балконе соседнего здания. Мужчина пояснил, что полотнище размером с два оконных пролета, но с улицы его не видно, видят это только жильцы квартир.