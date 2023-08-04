Житель Кызыла во время ссоры с женщиной дважды ударил об пол новорожденного сына

Житель Кызыла смертельно травмировал новорожденного сына во время ссоры с сожительницей. Малыш скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает Следственный комитет Тувы.



Конфликт семейной пары произошел в доме 18 по Иркутской улице. Ругаясь с женщиной, мужчина схватил младенца и бросил на пол. Мать успела подхватить малыша, но отец выхватил его из рук и снова ударил об пол.



Новорожденного экстренно госпитализировали, но от полученных травм он скончался.



Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

