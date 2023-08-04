    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    752мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.78eur102.53

    Собака бывает кусачей. За минувшие сутки в Петербурге в этом убедились как минимум трое

    116
    1 комментарий

    У Сестрорецкого разлива трёхлетнего мальчика укусил стаффордширский терьер. Всё случилось около 10.00 3 августа во дворе на улице Всеволода Боброва. Об этом в полицию сообщили свидетели инцидента. По данным «Фонтанки», мальчик вместе с родителями уехал в больницу, есть прокус на ноге ребёнка.

    В 15.30 на Юго-западе Петербурга ребёнку повезло меньше — там собака укусило 10-летнего мальчика в лицо. На «скорой» ребёнок был доставлен в Детскую горбольницу №19 им. Раухфуса. О его состоянии информации нет.

    А около 17.00 в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе обратился 19-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он сообщил, что в ночь на четверг на перекрёстке Бухарестской и Малой Балканской был атакован бродячей собакой. Итогом стала укушенная рана левой ягодицы. Медики осмотрели травмированного и его состояние сочли «удовлетворительным».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СобакиУкусы животных
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close