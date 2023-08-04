Собака бывает кусачей. За минувшие сутки в Петербурге в этом убедились как минимум трое

У Сестрорецкого разлива трёхлетнего мальчика укусил стаффордширский терьер. Всё случилось около 10.00 3 августа во дворе на улице Всеволода Боброва. Об этом в полицию сообщили свидетели инцидента. По данным «Фонтанки», мальчик вместе с родителями уехал в больницу, есть прокус на ноге ребёнка.



В 15.30 на Юго-западе Петербурга ребёнку повезло меньше — там собака укусило 10-летнего мальчика в лицо. На «скорой» ребёнок был доставлен в Детскую горбольницу №19 им. Раухфуса. О его состоянии информации нет.



А около 17.00 в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе обратился 19-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он сообщил, что в ночь на четверг на перекрёстке Бухарестской и Малой Балканской был атакован бродячей собакой. Итогом стала укушенная рана левой ягодицы. Медики осмотрели травмированного и его состояние сочли «удовлетворительным».

