Волейболистка с петербургским прошлым сменила гражданство на итальянское

Италия присвоила гражданство российской волейболистке Екатерине Антроповой, которая начинала заниматься волейболом в Петербурге. С 2018 года спортсменка играет в итальянской лиге, сообщили в пресс-службе правительственного Палаццо Киджи.



«Совет министров, по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, утвердил предоставление итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что итальянское гражданство было предоставлено спортсменке 2003 года рождения «за особые достижения». С этой инициативой выступил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, отметив «выдающиеся спортивные результаты, достигнутые в ее дисциплине».