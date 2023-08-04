    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    752мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.78eur102.53

    Волейболистка с петербургским прошлым сменила гражданство на итальянское

    131
    1 комментарий

    Италия присвоила гражданство российской волейболистке Екатерине Антроповой, которая начинала заниматься волейболом в Петербурге. С 2018 года спортсменка играет в итальянской лиге, сообщили в пресс-службе правительственного Палаццо Киджи.

    «Совет министров, по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, утвердил предоставление итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — говорится в заявлении.

    В сообщении уточняется, что итальянское гражданство было предоставлено спортсменке 2003 года рождения «за особые достижения». С этой инициативой выступил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, отметив «выдающиеся спортивные результаты, достигнутые в ее дисциплине».

    В 2017 году волейболистка была включена в расширенный состав юношеской сборной России U16. С 2021 года Антропова играет за «Савино Дель Бене», где она завоевала Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола-2023 — это вторые по значимости европейские клубные турниры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Воллейболистка Антропова
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close