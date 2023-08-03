Вендел разочарован, что не смог уйти из «Зенита»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел разочарован тем, что не удалось перейти в бразильский «Фламенго» этим летом. По информации Goal, хавбек хотел покинуть «Зенит» во время текущего трансферного окна.



«Фламенго» вел переговоры с петербургским клубом по поводу его перехода, но сделка так и не состоялась. Трансферное окно в Бразилии закрылось 2 августа. «Зенит» планировал получить за Вендела 18 миллионов евро (при этом требовалось оплатить 50% этой суммы наличными) и оплату солидарных выплат. Бразильцы на такие условия не согласились.

После неудачной попытки трансфера Вендел обещал тренерам «Фламенго» и своему окружению, что обязательно присоединится к бразильскому клубу в следующее трансферное окно — зимой.