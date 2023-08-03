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    Человек с ружьём. На улице Ильюшина заметили вооружённого мужчину

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    На улице Ильюшина 3 августа заметили вооружённого мужчину, который деловито следовал прямо по проезжей части в направлении пешеходного перехода. При этом в одной руке у него было двуствольное охотничье ружьё(«вертикалка»), а в другой — видимо, карабин «Сайга» или что-то подобное. Видео в редакцию прислал читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Пешеходный переход расположен как раз напротив здания УМВД. Там же находится ОЛРР Росгвардии, где занимаются как раз учетом и регистрацией гражданского оружия(в том числе охотничьего).

    С одной стороны, это могло бы объяснить наличие ружья и карабина. Однако даже если мужчина направлялся именно в ОЛРР, он всё равно не прав. По закону, при переноске и перевозке охотничье оружие должно находиться в разобранном состоянии и в чехле.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Странно и то, что по четвергам ОЛРР на Ильюшина, 18, если верить информации в открытых источниках, работает с 09:00 до 17:00. А на видео регистратора обозначены дата 3 августа и время 18.27.

    Сообщений о стрельбе на улице Ильюшина, насколько известно «Фонтанке», в четверг не поступало

    Фото: читатель «Фонтанки»

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