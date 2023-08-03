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    Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

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    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом выдающейся актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как отметил глава государства, Мирошниченко была частью поколения настоящих актеров и посвятила свою жизнь искусству театра и кино. Путин подчеркнул, что Ирина Мирошниченко заслужила уважение и признание своим талантом, внутренней культурой, профессионализмом и уважением к коллегам и зрителям. Он заверил, что память о ней будет жить в сердцах ее близких и всех, кто ценит ее исключительный талант.

    24 июля, когда актриса праздновала день рождения, у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сначала она пыталась лечиться дома, однако, когда ее температура поднялась до 40 градусов, решила обратиться за помощью в больницу. Врачи поставили несколько диагнозов и ввели ее в кому. Несмотря на все усилия, спасти ее не удалось. Она умерла сегодня, 3 августа, в 81 год.

    Мирошниченко в разные годы играла Машу в спектакле «Чайка», миссис Чивли в «Идеальном муже». Также она снималась в фильмах «Вам и не снилось», «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня». В последние годы часто была гостьей ностальгической программы «Привет, Андрей!».

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