Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом выдающейся актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил глава государства, Мирошниченко была частью поколения настоящих актеров и посвятила свою жизнь искусству театра и кино. Путин подчеркнул, что Ирина Мирошниченко заслужила уважение и признание своим талантом, внутренней культурой, профессионализмом и уважением к коллегам и зрителям. Он заверил, что память о ней будет жить в сердцах ее близких и всех, кто ценит ее исключительный талант.

24 июля, когда актриса праздновала день рождения, у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сначала она пыталась лечиться дома, однако, когда ее температура поднялась до 40 градусов, решила обратиться за помощью в больницу. Врачи поставили несколько диагнозов и ввели ее в кому. Несмотря на все усилия, спасти ее не удалось. Она умерла сегодня, 3 августа, в 81 год .