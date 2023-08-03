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    Бывший физиотерапевт «Барселоны» осужден на четыре года за домогательства во время массажа. Он проработал в клубе 30 лет

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    Верховный суд Испании утвердил приговор, вынесенный бывшему физиотерапевту футбольного клуба «Барселона», осужденному на четыре года за сексуальные домогательства, передает Marca.

    Согласно сообщению издания, инцидент произошел в 2016 году. Женщина-сотрудник каталонского клуба обратилась к физиотерапевту с жалобами на головные и шейные боли. Врач начал делать массаж «в интимных местах». После случившегося жертва страдала тревожным расстройством и не могла вернуться к работе в течение двух месяцев.

    Адвокаты обвиняемого утверждали, что его действия были необходимы для лечения, однако эта версия была отклонена судом.

    Дополнительно отмечается, что кроме тюремного наказания, приговор суда первой инстанции включал в себя лишение права на практику остеопатии или физиотерапии в течение двух лет и выплату компенсации в размере 10 000 евро за нанесенный жертве ущерб.

    Специалист проработал в «Барселоне» около 30 лет.

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