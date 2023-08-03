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    На Литейный проспект вернулся принц. У Мариинской больницы установили памятник Петру Ольденбургскому

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    Фото: предоставлено Мариинской больницей
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    К зданию Мариинской больницы вернулся памятник принцу Ольденбургскому, демонтированный в 1930 году. 3 августа он установлен напротив главного корпуса — за оградой, на своем историческом месте — там, где, как помнят петербуржцы/ленинградцы, стояла чаша со змеей, символизирующая медицину, а в народе прозванная «тещей, поедающей мороженое».

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    В 2005 году начался сбор средств на «возвращение» принца Ольденбургского. Сначала планировалось воссоздать памятник к 205-летию больницы, в 2007 году даже подготовили место — демонтировали чашу (где она сейчас, неизвестно). Потом — к 210-летию, но требуемая сумма не набиралась.

    9 августа состоится торжественное открытие установленного сегодня монумента, приуроченное к 220-летию Мариинской больницы — она отметила его в июне.

    Как рассказали «Фонтанке» в больнице, над памятником работали скульптор Сергей Иванов и архитекторы Светлана Левошко и Инга Вержбицкая. Они воссоздали фигуру принца Ольденбургского в военном мундире с эполетами, стоящего на гранитном четырехгранном постаменте. По сохранившимся описаниям, на боковых гранях постамента были бронзовые барельефы с изображениями принца на экзаменах в Екатерининском институте и в Училище правоведения, в детской больнице у кровати больного ребенка (Петр Ольденбургский был одним из основателей детской больницы им. Раухфуса). К сожалению, фотографии тех лет не донесли детального изображения барельефов на постаменте, поэтому на воссозданном памятнике их нет.

    Историческая справка

    Идея строительства больницы для бедных к 100-летию Петербурга принадлежит вдове императора Павла I — Марии Федоровне. В 1803 году ее начали строить, а открыли в 1805-м. С 1839 по 1881 год опекуном и попечителем медицинских и образовательных учреждений благотворительного ведомства императрицы Марии Федоровны, в том числе Мариинской больницы, был внук — ее и Павла I — Петр Ольденбургский. За это время число учебных, лечебных и воспитательных учреждений в России увеличилось в стране почти в четыре раза. 17 июня 1889 года у Мариинской больницы торжественно открыли памятник принцу Ольденбургскому работы скульптора Ивана Шредера.

    Фото: предоставлено Мариинской больницей
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    В 1930 году монумент у здания больницы на Литейном, называвшейся тогда «Больницей в память жертв революции» (ленинградцы ее помнят как больницу им. Куйбышева), демонтировали, предполагается, что его отправили в переплавку.

    Фото: предоставлено Мариинской больницей
    Фото: предоставлено Мариинской больницей

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