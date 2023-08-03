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    Раздраженный пилот Lufthansa нарисовал пенис в небе

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    Пилот европейской авиакомпании Lufthansa нарисовал пенис в небе своим самолетом, когда ему не разрешили сесть в аэропорту сицилийского города Катания. Об этом стало известно 3 августа из публикации New York Post со ссылкой на итальянские СМИ.

    Фото: скриншот с сайта New York Post
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    Аэропорт не дал разрешения на посадку из-за ограничения количества рейсов после недавнего пожара. Утверждается, что пилот оказался раздражен и начал рисовать в небе мужской половой орган. Траектория его рейса оказалась записана сервисом Flight Radar. На создание пениса, как пишет издание, ушло 16 минут. Затем самолет отправился на юг к новому пункту назначения — на остров Мальта.

    В Lufthansa заявили, что фаллический рисунок вышел случайно — пилот кружил в небе, прежде чем ему назвали новое направление.

    Фото: скриншот с сайта New York Post

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    Комментарии 17

    Гость03 Авг 2023 в 20:04
    Пилот - кросавчег!
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