Раздраженный пилот Lufthansa нарисовал пенис в небе

Пилот европейской авиакомпании Lufthansa нарисовал пенис в небе своим самолетом, когда ему не разрешили сесть в аэропорту сицилийского города Катания. Об этом стало известно 3 августа из публикации New York Post со ссылкой на итальянские СМИ.
Аэропорт не дал разрешения на посадку из-за ограничения количества рейсов после недавнего пожара. Утверждается, что пилот оказался раздражен и начал рисовать в небе мужской половой орган. Траектория его рейса оказалась записана сервисом Flight Radar. На создание пениса, как пишет издание, ушло 16 минут. Затем самолет отправился на юг к новому пункту назначения — на остров Мальта.
В Lufthansa заявили, что фаллический рисунок вышел случайно — пилот кружил в небе, прежде чем ему назвали новое направление.