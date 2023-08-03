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    На российско-финской границе рухнул трафик

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    Трафик на границе России и Финляндии упал по итогам июля вдвое на некоторых пунктах, следует из отчета финской пограничной службы, опубликованного 3 августа.

    Согласно отчету, как посчитали 47news, трафик на пункте пропуска «Нуйямаа — Брусничное» по отношению к прошлому году снизился на 42,15%, на пункте «Иматра — Светогорск» — на 56,97%. На самом востребованном МАПП «Ваалимаа — Торфяновка» — лишь на 7,46%.

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    Впрочем, стоит учитывать, что после эпидемии Финляндия вновь открылась для российских туристов лишь с 15 июля, а значит, самым объективным месяцем для сравнения будет август.

    Как говорится в отчете, всего в июле пограничники наложили 70 штрафов за управление транспортным средством без прав, создание угрозы безопасности дорожного движения, мелкие правонарушения с огнестрельным оружием, мелкий подлог и прочее. В Суоми не были допущены 156 человек. Большинство отказов во въезде было основано на введенных ограничениях на въезд для россиян.

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