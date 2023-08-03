«Получается автомат Калашникова». Путин описал развитие Кировского завода фразой Черномырдина

Вопрос развития Кировского завода обсуждался 3 августа на встрече Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Гендиректор Сергей Серебряков рассказал о разработке машины для инженерных войск.
«С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова»,— пошутил Владимир Путин, используя знаменитую цитату экс-премьера Виктора Черномырдина.
Сергей Серебряков также рассказал о планах Кировского завода увеличить объемы производства на 5–8% к концу года. За последнее десятилетие предприятие увеличило объемы в 13 раз, и даже после введения санкций станки не простаивали. По словам Серебрякова, завод полностью независим, так как работает с российскими и белорусскими комплектующими, пишет ТАСС.
В 2023 году завод запустил новые модели тракторов с системами точного земледелия, навигации и автопилотирования, а также разработали автоматическую коробку передач на тракторе.