Пожар выгнал почти четыре десятка человек из кафе на проспекте Просвещения

Посетителям кафе в
О возгорании стало известно около половины пятого вечера 3 августа, сообщает пресс-служба
Потушили здание через 45 минут силами 15 спасателей с тремя машинами. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Посетителям кафе в
О возгорании стало известно около половины пятого вечера 3 августа, сообщает пресс-служба
Потушили здание через 45 минут силами 15 спасателей с тремя машинами. По предварительным данным, никто не пострадал.
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