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    Пожар выгнал почти четыре десятка человек из кафе на проспекте Просвещения

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    Посетителям кафе в доме 37, к. 1 по проспекту Просвещения не удалось спокойно перекусить. Их планы прервал пожар — пришлось эвакуироваться.

    О возгорании стало известно около половины пятого вечера 3 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Огонь распространился на 30 «квадратов» на втором этаже кафе, помещение пришлось покинуть 35 гостям.

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    Потушили здание через 45 минут силами 15 спасателей с тремя машинами. По предварительным данным, никто не пострадал.

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    Комментарии 2

    Гость03 Авг 2023 в 17:42
    арабы виноваты
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