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    Защитник Эракович объяснил, почему предпочел «Зенит», а не «Спартак»

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    Защитник футбольного клуба «Зенит» Страхиня Эракович прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком» до перехода в стан сине-бело-голубых. Его цитирует 3 августа «Чемпионат».

    По его словам, о том, что такие разговоры идут, он узнал из СМИ, причем уже после того как поступило предложение «Зенита». Сербский футболист решил, что с точки зрения карьеры правильным будет переехать в Петербург.

    Ранее сообщалось, что изначально переговоры с «Црвеной Звездой» о покупке Эраковича вел «Спартак». Однако в последний момент в процесс вмешался «Зенит», который решил воспользоваться правом выкупа сербского защитника.

    Добавим, что Эракович уже дебютировал в составе «Зенита». 29 июля он вышел на замену на 17 минуте матча против «Ростова» из-за травмы Дмитрия Чистякова.

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