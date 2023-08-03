Защитник Эракович объяснил, почему предпочел «Зенит», а не «Спартак»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Страхиня Эракович прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком» до перехода в стан сине-бело-голубых. Его цитирует 3 августа «Чемпионат».



По его словам, о том, что такие разговоры идут, он узнал из СМИ, причем уже после того как поступило предложение «Зенита». Сербский футболист решил, что с точки зрения карьеры правильным будет переехать в Петербург.



Ранее сообщалось, что изначально переговоры с «Црвеной Звездой» о покупке Эраковича вел «Спартак». Однако в последний момент в процесс вмешался «Зенит», который решил воспользоваться правом выкупа сербского защитника.

