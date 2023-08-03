В Киеве рассказали, во сколько обходится содержание ВСУ: новости СВО за 3 августа

Военные расходы превышают доходную часть бюджета военного времени Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 августа.



ВСУ обходится бюджету Украины в 55 млрд долларов в год Расходы на содержание Вооруженных сил Украины составляют около 54,7 млрд долларов в год. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

— Фактически поддержка вооруженных сил стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени, — передает слова Дениса Шмыгаля «Укринформ».

Он также отметил, что в обычное время доходная часть бюджета Украины составляла 35,5 млрд долларов. Сейчас Украина держится за счет поддержки от Запада, грантов и кредитов.



Медведев рассказал, сколько россиян отправились служить по контракту с 1 января 231 тысяча человек принята на службу по контракту в период с 1 января по 3 августа. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.

— Задача остается прежней — сделать службу по контракту максимально престижной, — заявил Дмитрий Медведев.

Весной 2023 года Госдума разрешила срочникам заключать контракт сразу после школы — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Прежде заключать контракт сразу могли только призывники с высшим образованием, остальные должны были сначала отслужить три месяца в армии.



Верхний возрастной порог для контрактников тоже отменили — прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый в мае сразу в трех чтениях закон снял все ограничения.

Изменился также предельный возраст, в котором гражданин может заключить свой первый контракт о пребывании в резерве (резервисты могут работать на любой работе, регулярно проходят военные сборы и получают ежемесячные выплаты). У границ Калужской области сбили 7 беспилотников Ночью 3 августа силами ПВО было сбито шесть беспилотников. О попытке атаки написал губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.



— Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Глава региона также добавил, что на месте работают оперативные службы. Позже информацию подтвердили в Минобороны. Позже Владислав Шапша заявил о седьмом сбитом БПЛА.

Двумя днями ранее Киев атаковал башню «Москва-Сити». Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в результате пострадал один из этажей в башне «IQ-квартал».

Сотрудников атакованной башни «Москва-Сити» отправили на удаленку Министерство экономики продлило режим удаленной работы для сотрудников до конца лета. Как сообщает «Коммерсант», такое решение было принято на фоне атаки беспилотников на здание правительственного комплекса «IQ-квартал» в «Москва-Сити».



Также на удаленку перевели сотрудников Минцифры, а «Яндекс», у которого в «Москва-Сити» находятся офисы, попросил сотрудников не задерживаться на работе до ночи.

Добровольцев, участвующих в СВО, застрахуют Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в СВО в составе добровольческих формирований. Также закон относится к тем, кто выполняет задачи российских вооруженных сил во время мобилизации и военного положения.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правозащитной информации. Согласно документу, страховые выплаты установлены в следующем размере:



в случае гибели добровольца — 3 131 729,56 рубля;

рубля; при получении инвалидности — 2 348 797 рублей инвалидам I группы;

рублей инвалидам I группы; при получении инвалидности — 1 565 864 рублей инвалидам II группы;

рублей инвалидам II группы; при получении инвалидности — 782 932 рублей инвалидам III группы;

рублей инвалидам III группы; при получении тяжелого ранения или увечья — 313 172 рублей;

рублей; при получении легкого ранения — 78 293 рублей.

Выплаты будут предоставлены в течение года. За день до этого добровольцам территориальной обороны в приграничных регионах начали выдавать оружие, противодронные ружья и автомобили УАЗ.

Германия выступила против поставок дальнобойных ракет Украине Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. — Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетом, — передает слова Писториуса ТАСС. Министр обороны отметил, что опасения по поводу передачи ракет очевидны, однако не стал исключать, что в будущем Германия предоставит требуемое оружие Киеву.



— Время для принятия решения для нас еще не пришло, — заявил Писториус.

Киев признал причастность к двум терактам на Крымском мосту Служба безопасности Украины причастна к обеим атакам на Крымском мосту, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что украинская сторона совершает атаки на многие объекты.

— Это и Крымский мост, про который говорили представители непосредственно нашей службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и во втором случае, — заявил Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

Первая атака на Крымский мост произошла в октябре 2022 года. От взрыва погибли четыре человека. Второй теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля 2023 года. В результате атаки погибло два человека и пострадал один ребенок.

За уклонение от мобилизации хотят ввести уголовное наказание Кабмин поддержал законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Как сообщает ТАСС, автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Сейчас закон предусматривает наказание за уклонение от призыва на военную службу и от прохождения альтернативной гражданской службы (лишение свободы на срок до двух лет и арест на срок до шести месяцев соответственно).

Законопроект же предлагает добавить в статью часть про уклонение от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени.

Apple и «Википедию» оштрафовали за неудаление информации об СВО Мировой суд Москвы впервые оштрафовал корпорацию Apple за неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщает ТАСС, причиной штрафа стали подкасты, размещенные в приложении Apple Podcasts.



Заседание проходило в закрытом режиме. Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.



Также суд оштрафовал «Википедию» за отказ удалить статьи с недостоверной информацией об СВО. Согласно протоколу, Роскомнадзор требовал удалить две статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции. В одной статье обсуждается название операции и ее сравнение с другими военными конфликтами, в другой размещена информация о возможном применении ядерного оружия в ходе СВО.

