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    Домен по лицензии: клиентов российских банков предложили защитить от фишинга на этапе регистрации сайтов

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    Создать для российских банков домен верхнего уровня, на котором можно будет «прописаться» только при предъявлении банковской лицензии, — такой вариант для борьбы с фейковыми сайтами финансовых организаций предложили в ВТБ. Сейчас при регистрации на домене «.ru» никаких подтверждений не требуется, что позволяет мошенникам вводить людей в заблуждение.

    Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, таким единым верхним доменом для банков может быть «.банк» или «.фин», права на владение которыми должны быть зарегистрированы в России.

    «Разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации, — добавил он. — Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга — клиенты будут видеть, что сайт официальный, и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране».

    Сейчас ресурсы, которые мимикрируют под официальные страницы банков и других финансовых организаций, появляются в сети ежедневно. Только в 2022 г. ВТБ заблокировал около 27 тысяч таких сайтов, аккаунтов в соцсетях и страниц, использующих бренд банка.

    По данным банка, за первое полугодие 2023 года на его клиентов было совершено более 3,7 млн атак, что на 15 % выше показателей за аналогичный период прошлого года. Больше всего мошенники проявляли активность в марте, когда было зафиксировано более 760 тыс. атак, а в июне их частота снизилась до 508 тысяч.

    «В результате предпринимаемых мер с апреля мы наблюдаем тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также снижение объема похищенных средств и числа пострадавших клиентов. С начала года банк отразил вдвое больше попыток атак злоумышленников, нам удалось спасти более 7,8 млрд рублей на счетах более 20 тыс. клиентов», — отметил Анатолий Печатников.

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