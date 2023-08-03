Домен по лицензии: клиентов российских банков предложили защитить от фишинга на этапе регистрации сайтов

Создать для российских банков домен верхнего уровня, на котором можно будет «прописаться» только при предъявлении банковской лицензии, — такой вариант для борьбы с фейковыми сайтами финансовых организаций предложили в ВТБ. Сейчас при регистрации на домене «.ru» никаких подтверждений не требуется, что позволяет мошенникам вводить людей в заблуждение.

Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, таким единым верхним доменом для банков может быть «.банк» или «.фин», права на владение которыми должны быть зарегистрированы в России.