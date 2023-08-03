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    На Народного Ополчения жильцы сами тушили квартиру, есть пострадавший

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    Пятнадцать огнеборцев летели к девятиэтажке в Красносельском районе Петербурга по сигналу о квартирном пожаре 3 августа. Пламени не увидели, зато нашли пострадавшего.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на проспект Народного Ополчения, 221, вызвали в 13:20. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, в которой произошло возгорание в коридоре.

    Тушить его готовились силами трёх расчётов, но с огнём, охватившим меньше квадратного метра, уже успели справиться.

    «Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС, — уточнили в ведомстве. — Пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение».

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