На Народного Ополчения жильцы сами тушили квартиру, есть пострадавший

Пятнадцать огнеборцев летели к девятиэтажке в Красносельском районе Петербурга по сигналу о квартирном пожаре 3 августа. Пламени не увидели, зато нашли пострадавшего.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на проспект Народного Ополчения, 221, вызвали в 13:20. Помощь требовалась в двухкомнатной квартире, в которой произошло возгорание в коридоре.



Тушить его готовились силами трёх расчётов, но с огнём, охватившим меньше квадратного метра, уже успели справиться.



«Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС, — уточнили в ведомстве. — Пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение».

