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    GloraX заключил соглашение со структурой РОСНАНО о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

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    Девелопер GloraX и проект нового инвестцикла РОСНАНО — компания Hyper — заключили соглашение о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. На индивидуальных парковочных местах, в подземных парковках и на общедомовых территориях в объектах девелопера появятся электрические зарядные станции (ЭЗС).

    Как уточняют в компании GloraX, устанавливать будут станции переменного тока (AC) мощностью от 7 кВт до 22 кВт, а также станции постоянного (DC) тока мощностью 80+ кВт.

    Проект планируют реализовать в три этапа. В третьем квартале 2023 года на объекте GloraX Golden City на Васильевском острове зарядками оборудуют 10 индивидуальных парковочных мест на подземной парковке и пять на придомовой территории. На втором этапе, с четвертого квартала 2023 года по четвертый квартал 2024 года, опыт тиражируют на другие объекты в Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий этап — с 2025 по 2027 год — предполагает уже массовое оборудование объектов девелопера зарядной инфраструктурой.

    Соглашение касается не только поставки зарядных станций, но и IT-платформы по управлению и мониторингу станций Hyper charge management system (HCMS). Она позволит ЭЗС подключаться к системе управления зарядными станциями онлайн через мобильное приложение Hyper. Для владельцев электромобилей также запустят три линии сервисной поддержки — круглосуточно работающие кол-центр и удаленную инженерную службу, а также выездную службу эксплуатации.

    — Мы поддерживаем масштабное обновление инфраструктуры для электромобилей, которое инициировано на государственном уровне и проводится по всей стране, — отметил Алексей Пятненков, и. о. вице-президента блока управления проектами GloraX. — В дальнейшем эти усилия в сумме позитивно скажутся на экологической обстановке в России.


    — Количество электромобилей в нашей стране растет в геометрической прогрессии, и чтобы поддержать этот рост, нужна соответствующая инфраструктура, — говорит Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор Hyper. — В будущем установка зарядных станций на паркингах многоквартирных домов станет стандартом и войдет в нормативы для всех застройщиков, как это было в свое время с парковочными местами.

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    Комментарии 3

    Гость03 Авг 2023 в 15:33
    рос пило
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