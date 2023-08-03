GloraX заключил соглашение со структурой РОСНАНО о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей





Девелопер GloraX и проект нового инвестцикла РОСНАНО — компания Hyper — заключили соглашение о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. На индивидуальных парковочных местах, в подземных парковках и на общедомовых территориях в объектах девелопера появятся электрические зарядные станции (ЭЗС).



Как уточняют в компании GloraX, устанавливать будут станции переменного тока (AC) мощностью от 7 кВт до 22 кВт, а также станции постоянного (DC) тока мощностью 80+ кВт.



Проект планируют реализовать в три этапа. В третьем квартале 2023 года на объекте GloraX Golden City на Васильевском острове зарядками оборудуют 10 индивидуальных парковочных мест на подземной парковке и пять на придомовой территории. На втором этапе, с четвертого квартала 2023 года по четвертый квартал 2024 года, опыт тиражируют на другие объекты в Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий этап — с 2025 по 2027 год — предполагает уже массовое оборудование объектов девелопера зарядной инфраструктурой.

