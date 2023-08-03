Алексей Агранович покажет эскиз спектакля и обсудит его со зрителями

Творческая встреча с актером и режиссером Алексеем Аграновичем состоится 6 августа в «Кабаре Шум». В программе — эскиз спектакля, читка и обсуждение со зрителями.
Алексей Агранович — российский актёр театра и кино, режиссёр, художественный руководитель «Гоголь-центра» после ухода Кирилла Серебренникова (с февраля 2021 по июнь 2022). Агранович сыграл в более чем 20 фильмах («О чем говорят мужчины», «Верность», «Доктор Лиза») и сериалах («Частица Вселенной», «Пингвины моей мамы», «В Бореньке чего-то нет», «The Тёлки»). За роль в драме Михаила Идова «Юморист» Агранович получил премию международного кинофестиваля Art Film Fest в категории «Лучшая мужская роль» (2019, Кошице, Словакия) и национальную премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в номинации «Лучшая главная мужская роль» (2020, Москва).
Помимо съемок в кино, Алексей Агранович играл в спектаклях, поставленных в «Гоголь-центре» Кириллом Серебренниковым («Обыкновенная история», «Маленькие трагедии»), Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина («Между делом», Евгений Гришковец), «Квартете И».
Начало встречи в 19:00.
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