Какой увидели Россию иностранцы в конце XVIII века — расскажут на благотворительной лекции в пользу фонда AdVita

Историк, экскурсовод и блогер Татьяна Мэй на благотворительной онлайн-встрече расскажет, что увидели в России иностранцы всех мастей, наводнившие страну к концу XVIII века.
«Записанные ими впечатления вызывали у объектов наблюдений широкий спектр эмоций: от здорового смеха до обиды и опасений за русскую государственность. На примере нескольких визитеров: аристократов, путешественников, педагогов, а также пятой колонны — иностранных жен — рассмотрим их заразительные умствования, исподтишка менявшие облик страны. Но и страна, не оставаясь в долгу, меняла своих критиков», — анонсирует предстоящую встречу Татьяна Мэй.
Лекция «Иностранцы в России: сарказм и восторги визитеров XVIII–XIX вв.» пройдёт в рамках проекта «Лекторий AdVita». Это цикл встреч с историками, литературоведами, исследователями и другими интересными людьми. Все лекторы выступают без гонорара, а собранные средства направляются на лечение подопечных петербургского фонда AdVita, оказывающего помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.
Принять участие в онлайн-встрече, которая состоится 10 августа, могут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта.