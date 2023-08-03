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    Какой увидели Россию иностранцы в конце XVIII века — расскажут на благотворительной лекции в пользу фонда AdVita

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    4 комментария

    Историк, экскурсовод и блогер Татьяна Мэй на благотворительной онлайн-встрече расскажет, что увидели в России иностранцы всех мастей, наводнившие страну к концу XVIII века.

    «Записанные ими впечатления вызывали у объектов наблюдений широкий спектр эмоций: от здорового смеха до обиды и опасений за русскую государственность. На примере нескольких визитеров: аристократов, путешественников, педагогов, а также пятой колонны — иностранных жен — рассмотрим их заразительные умствования, исподтишка менявшие облик страны. Но и страна, не оставаясь в долгу, меняла своих критиков», — анонсирует предстоящую встречу Татьяна Мэй.

    Лекция «Иностранцы в России: сарказм и восторги визитеров XVIII–XIX вв.» пройдёт в рамках проекта «Лекторий AdVita». Это цикл встреч с историками, литературоведами, исследователями и другими интересными людьми. Все лекторы выступают без гонорара, а собранные средства направляются на лечение подопечных петербургского фонда AdVita, оказывающего помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

    Принять участие в онлайн-встрече, которая состоится 10 августа, могут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

    Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Только в 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации.

    Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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    Комментарии 4

    Гость03 Авг 2023 в 13:09
    Второй или третий раз наталкиваюсь на лекции с таким названием, примерно "что думали иностранцы о России...".
    Вышла книга "Литературная матрица" ученого из Пушкинского дома. И это не случайно: иностранцы из-за не знания русского языка, православной веры, ругали русских, что они живут не так как в Европе и стремились изменить ход событий в России. В Европейских странах поощрялись плохие описания России. Те авторы лекций сегодня присоединяются к противникам России и легализуют плохое мнение о нациях проживающих в нашей стране под видом чтения иностранных источников, да ещё в плохом переводе. Почитайте философа Иоанна Готфрида Гердера, "Идеи к философии истории человечества" и что он писал обо всех народах мира и увидите, что русские нисколько не выделяются из ряда. И не надо сегодня, когда Россия встаёт на ноги, концентрироваться на прошлых писаниях. Такими лекциями вы вносите полное недоверие к вашим лекциям, которые, якобы называются "благотворительными". Читайте старых философов....
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