Какой увидели Россию иностранцы в конце XVIII века — расскажут на благотворительной лекции в пользу фонда AdVita

Историк, экскурсовод и блогер Татьяна Мэй на благотворительной онлайн-встрече расскажет, что увидели в России иностранцы всех мастей, наводнившие страну к концу XVIII века.



«Записанные ими впечатления вызывали у объектов наблюдений широкий спектр эмоций: от здорового смеха до обиды и опасений за русскую государственность. На примере нескольких визитеров: аристократов, путешественников, педагогов, а также пятой колонны — иностранных жен — рассмотрим их заразительные умствования, исподтишка менявшие облик страны. Но и страна, не оставаясь в долгу, меняла своих критиков», — анонсирует предстоящую встречу Татьяна Мэй.

