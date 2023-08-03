Развлекательная площадка в ТК на юге Петербурга осталась без оружия после визита травмированного подростка

Сотрудники тира не досчитались оборудования в ТК Пушкинского района. Камеры зафиксировали подозреваемого.



В полицию заявка из ТК на Новгородском проспекте в Шушарах поступила накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 3 августа. По предварительной информации, персонал тира на развлекательной площадке у комплекса обнаружили пропажу пневматических пистолета и автомата.



Камеры якобы зафиксировали подростка на вид 12-ти, который выходил из тира прямо сразу после пропажи. У него была перебинтована рука. Ведется его поиск для опроса.

