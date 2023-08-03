    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.84eur101.93

    Развлекательная площадка в ТК на юге Петербурга осталась без оружия после визита травмированного подростка

    412
    1 комментарий

    Сотрудники тира не досчитались оборудования в ТК Пушкинского района. Камеры зафиксировали подозреваемого.

    В полицию заявка из ТК на Новгородском проспекте в Шушарах поступила накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 3 августа. По предварительной информации, персонал тира на развлекательной площадке у комплекса обнаружили пропажу пневматических пистолета и автомата.

    Камеры якобы зафиксировали подростка на вид 12-ти, который выходил из тира прямо сразу после пропажи. У него была перебинтована рука. Ведется его поиск для опроса.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТирКражаПодросток
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость03 Авг 2023 в 11:50
    Закройте все ТК и ТРК.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close