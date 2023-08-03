Песков заявил, что Россия вышла из кризиса, и назвал объединяющие смыслы

У России есть перспективы быстрого развития, страна вышла из кризиса. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выступлении «Мастерской новых медиа».



«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — цитирует представителя Кремля РИА Новости. При этом он отметил, что еще предстоит изучить, «как и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».

Назвал Песков и смыслы, объединяющие российское общество. Среди них патриотизм, гордость за страну и героев на передовой.