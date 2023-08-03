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    Песков заявил, что Россия вышла из кризиса, и назвал объединяющие смыслы

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    У России есть перспективы быстрого развития, страна вышла из кризиса. Об этом 3 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выступлении «Мастерской новых медиа».

    «Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — цитирует представителя Кремля РИА Новости. При этом он отметил, что еще предстоит изучить, «как и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».

    Назвал Песков и смыслы, объединяющие российское общество. Среди них патриотизм, гордость за страну и героев на передовой.

    В апреле Песков говорил, что понятие патриотизма связано с желанием человека жить в своей стране и делать для нее лучшее. Главное настроение в России сейчас, по его мнению, — это единение и консолидация вокруг президента страны Владимира Путина.

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